Знаменитость после 24 февраля выехала из страны, однако осенью вернулась домой.

Известная юмористка Елена Кравец из студии "Квартал 95" показала редкое фото своих шестилетних двойняшек Кати и Вани. Осенью прошлого года они вернулись в Украину из Болгарии. Сейчас дети ходят в школу в столице.

В Instagram-блоге Кравец показала несколько кадров, снятых во время того, как она отводила своих деток на уроки. Знаменитость похвасталась, что в школе их встречают с улыбкой и распростертыми объятиями.

Из открытых источников известно, что Елена отдала своих детей в частную школу, за которую в месяц она платит 24 500 гривень. И это только за одного ребенка. Но есть скидка - 5% на обучение второго ребенка.

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Чем Елена Кравец занимается во время войны

Автор студии "Квартал 95" после 24 февраля покинула Украину. Чтобы спасти своих детей от российских ракет, она отправилась в Болгарию, где жила до осени. Затем она вернулась, и в декабре стало известно, что Елена стала ведущей на телеканале ДОМ - 3 декабря там состоялась премьера авторского проекта – "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Какое-то время юмористка принимала участие в благотворительных концертах "Вечернего квартала".

Напомним, Елена Кравец рассказала, спрашивала ли у Зеленского о сроках окончания войны.

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