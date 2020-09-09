С октября Елизавета II планирует постепенно вернуться к выполнению своих официальных обязанностей и будет проводить аудиенции в Букингемском дворце.

Каникулы британской королевы Елизаветы II, которые проходят в шотландском замке Балморал, скоро закончатся.

Читайте такжеКоролева Елизавета II вышла из карантина и прокатилась на лошади (фото)Официальный представитель королевы во дворце сообщил, что в ближайшее время, а именно после 14 сентября, королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп покинут замок Балморал, чтобы провести время в частном порядке в поместье Сандрингем.

Ее королевское Величество планирует вернуться в Виндзорский замок, где до каникул она проводила время на самоизоляции вместе со своим 99-летним супругом.

С октября 94-летняя Елизавета II планирует постепенно вернуться к выполнению своих официальных обязанностей и будет проводить аудиенции в Букингемском дворце, а также посещать некоторые мероприятия. Но насколько эти планы будут осуществимы, зависит от эпидемиологической ситуации и рекомендаций, пишет ТСН со ссылкой на royal.uk.

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Автор: УНИАН