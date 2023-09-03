Девушка стала совсем взрослой.

Клипмейкер Алан Бадоев умилил сеть. Он показал фото своей единственной дочери Лолиты, которая зимой этого года отпраздновала 18-летие. Артист не скрывает, что очень любит ребенка.

"Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливыми, им еще лечить мир любовью", - написал клипмейкер под фотографиями дочери.

На черно-белых фото дочь Бадоева позирует в майке с открытым животиком. Девушка выбрала "лук" в стиле "нулевых" и дополнила образ "бунтарскими" аксессуарами - ремнем с дырочками, а также кулоном в виде сердца.

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Заметно, что девушка не поддалась моде и не меняла внешность. Лолита только осветлила пряди волос и добавила немного макияжа.

Фаны пришли в восторг от фото дочери клипмейкера. Они пишут, что Лолита очень похожа на своего отца. Также комментаторы отметили:

"У вас даже дети произведение искусства!"

"Копия папы, очень красивая девушка"

"Мне так нравится, как вы всегда говорите о своей дочке, как поддерживаете. У нее отличный папа!"

"Пусть будет таким творческим, умным и светлым человеком, как ее отец"

"Да, только любовь спасет этот мир".

Личная жизнь Алана Бадоева - что известно

Напомним, у клипмайкер двое детей - сын и дочь. Их от него родила ведущая Жанна Бадоева. С ней режиссер состоял в браке 9 лет, они развелись в 2012 году.

Сейчас Жанну Бадоеву называют "молчуньей" и "предательницей" из-за того, что она никак не комментирует полномасштабную войну РФ против Украины. На телевидении страны-агрессора до сих пор выходят новые выпуски тревел-шоу с артисткой. По мнению продюсера "Орла и Решки", Бадоева не может расторгнуть контракт.

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