После 24 февраля он осознал, что Россия - враг.

Украинский артист и воин ВСУ Коля Серга рассказал, что до полномасштабного вторжения мир, в котором он жил, был идеализированным и инфантильным. Поэтому он выступал в России, где также был очень популярным артистом.

А вот после 24 февраля 2022 года он понял, что Россия - это враг, которого нужно уничтожать.

"До полномасштабного вторжения я был космополитом и считал, что я везде гость и нигде хозяин. Но после 24 февраля я понял, что мир, в котором я жил, был идеализированным и инфантильным. Пришло время взрослеть, увидеть другую сторону мира - темную. И началась она с России. Я увидел, что есть тотальная тупость, одержимость, коллективная паранойя, ненависть. Это стало для меня сначала разочарованием, а потом новым смыслом, ведь теперь я знаю, что Россия - враг, которого нужно уничтожать", - сказал Серга в интервью УНИАН.

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Он добавил, что если бы увидел диктатора Владимира Путина на поле боя, то начал бы быстро стрелять.

"Если бы это было бы на поле боя и я был бы с оружием, то я наверняка ничего не говорил бы (Путину, - УНИАН), а стрелял как можно быстрее. Потому что если Путин рядом, то есть где-то охранники. Поэтому стрелял бы раньше их", - добавил Серга.

Кто такой Коля Серга

Коля Серга - украинский певец, телеведущий, актер и поэт. Получил известность как один из ведущих программы "Орел и Решка" вместе с Региной Тодоренко.

В 2009 году Николай участвовал в шоу "Фабрика звезд 3", продюсером которого был Константин Меладзе. Также Серга с группой "The Коля Серга" ездил на "Новую волну" в Юрмалу представлять Украину.

Также известно, что Серга является режиссером и продюсером клипа "Шпилька-каблучок" Лолиты Милявской, которая поддерживает войну в Украине.

Напомним, Коля Серга рассказал, как едва не погиб на фронте.

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