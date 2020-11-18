Модель снялась в новой фотосессии.

Известная модель Ким Кардашьян опубликовала в Instagram "холодное" фото.

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На снимке она позирует в белом боди под горло и с длинным рукавом. На ногах у нее лишь луноходы. Это обувь для гор, но носить её можно и в повседневной жизни. Сочетается она, лучше всего, со спортивным, скандинавским стилями или casual.

Интересно, что фото было сделано на снегу. Можно только догадываться, на какие жертвы пошла Ким ради такого снимка.

Кто такая Ким Кардашьян:

Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст — американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами (США)" и "Семейство Кардашьян".

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

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Автор: Диана Могилевич