К счастью, с певицей все хорошо.

Американская певица Кэти Перри попала в курьезную ситуацию. Она появилась в эфире вокального шоу American Idol в костюме русалки. Из-за рыбьего хвоста она не смогла усидеть на стуле и упала.

Этот момент попал на видео, которое быстро разлетелось в сети.

Сообщается, что в костюме русалки Ариэль Кэти сложно было передвигаться. Ей помогли добраться до стула, но она внезапно упала.

И судьи шоу, и зрители начали смеяться. Впрочем, и сама Пэрри с юмором восприняла эту курьезную ситуацию. К счастью, она не пострадала.

Отметим, Кэти Перри - американская певица, посол доброй воли ООН. Перри является обладательницей многочисленных наград, в том числе она была тринадцать раз номинирована на премию "Грэмми". В 2012 году музыкальное издание Billboard назвало её женщиной года.

Напомним, ранее главная звезда "Оскара" Рами Малек упал со сцены вместе со статуэткой.

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