Певица делает специальные уколы.

Певица Александра Зарицкая откровенно рассказала фанам, как она борется с лишним весом. Солистка группы KAZKA ради похудения решилась делать себе уколы.

Так, в Stories певица показала свой поход к косметологу. Она отметила, что ей делают процедуру, которую должны выполнять только профессионалы.

Как оказалось, Зарицкой делают специальные уколы в живот. По словам певицы, ей не больно, хотя это и выглядит жутко.

По словам KAZKA, некоторые участки тела "не прорабатываются". Поэтому ей посоветовали колоть липолитики. Судя по всему, звезда решительно решила бороться с "проблемными" зонами.

Что известно о певице KAZKA

Певице Александре Зарицкой 30 лет. Она участвовала в шоу "Голос країни" и Х-фактор". Вместе с мультиинструменталистом Никитой Будашем Зарицкая основала группу KAZKA. Всего за несколько лет он стал очень популярным.

Недавно стало известно, что певица выходит замуж. Избранник Зарицкой уже подарил ей обручальное кольцо. Пока они не знают, как будут праздновать свадьбу. По словам певицы, во время войны думать о веселых вечеринках ей не хочется.

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