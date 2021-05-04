Незаменимая ведущая программы "Светская жизнь" и "Голос страны" Катя Осадчая отправилась со своим супругом Юрием Горбуновым в горы.
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Отметим, сейчас пара ждет пополнения в семье. У них должен родится второй общий ребенок, при этом у Кати уже есть сын Илья от предыдущего брака.
Третья беременность не мешает телеведущей активно проводить отпуск. Сейчас супруги отдыхают в Турции и активно делятся с поклонниками новыми снимками.
Так, на одном из них Катя и Юрий показали, как поднимаются в горы. Отметим, что вид открывается потрясающий. На фото Горбунов идет впереди и держит Осадчую за руку.
"А мы пойдем в далекие горы", - подписал снимок Горбунов.
Отметим, полный выпуск шоу "Голос страны" вы можете посмотреть на 1+1 video.
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