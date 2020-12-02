Телеведущая опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в Insstagram новый снимок.

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На фото она позирует в белом шелковом мини-платье с пышными рукавами. Также оно украшено стразами. Более того, Катя не изменяет себе и надела шляпку с перьями. А дополнила она такой образ лодочками на высоком каблуке. Интересно, что в таком платье Катя засветила длинные стройные ножки.

"Ноги у вас шикарные", "Богиня", "Красотка", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич