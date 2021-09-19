Телеведущая ровно месяц назад родила третьего сына.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов ровно месяц назад вновь стали родителями. У них родился сын Данила.

В честь такой первой знаменательной даты Катя обнародовала в своем инста-блоге семейное фото, на котором позировала с супругом Юрием и в то же время держала младшего сына на руках. Интересно, что их сфотографировали с такого ракурса, что можно рассмотреть пухленькие щечки маленького Данила.

"Нашему Данилу сегодня месяц. Первый маленький день рождения. Месяц, который мы учились быть родителями сразу двух маленьких детей. Юра, спасибо, что мы во всем команда", - подписала кадр Катя.

Читайте такжеЛидии Таран - 44: все, что вы должны знать о ведущей 1+1Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов поженились в 2017 году. Вся страна наблюдала за развитием их отношений на шоу "Голос страны". Через пару недель после свадьбы у них родился сын Иван, которому уже 4 года.

Также у Осадчей есть еще взрослый сын Илья от предыдущего брака, который в этом году поступил уже в университет.

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Автор: Диана Могилевич