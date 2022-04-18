Также она помолилась о покое для украинцев.

Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая вместе с супругом Юрием Горбуновым задумывается об усыновлении ребенка, показала округлившийся животик.

Стоит отметить, этот снимок был сделан еще год назад, когда звездные супруги ждали ребенка.

"Ровно год назад… Готовились к Пасхе и стать еще раз родителями… С Вербным воскресеньем! Мы, как никогда, объединяемся в молитве за Украину, за наших бойцов, за мир, за каждого раненого и за упокой погибших. Мы заслуживаем того, чтобы снова планировать Пасху, рожать детей под мирным небом и не учиться рассказывать детям о войне. Пусть это воскресенье принесет нам хоть кроху покоя", - подписала фото Осадчая.

Отметим, у Горбунова с Екатериной Осадчей уже есть двое общих детей - старший сын Иван и младший сын Даниил. Младшего Екатерина родила в 2021 году.

Напомним, ранее Горбунов намекнул, что они с Осадчей могут усыновить ребенка, осиротевшего из-за войны.

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