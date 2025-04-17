Знаменитость также призналась, сколько тратит на жизнь ежемесячно.

Звезда российского сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова много лет жила и работала в РФ. Там она даже успела стать владелицей жилья. Однако в 2022 году украинская актриса выехала за границу и разорвала связи со страной-агрессором. Долгое время артистка не могла распрощаться с квартирой в Москве, а сейчас ответила, смогла ли ее продать.

В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну, украинка находилась на отдыхе за границей. В РФ она больше не вернулась, а ее вещи передавали ей друзья из Москвы. Тогда звезда решила избавиться от квартиры в России и выставила ее на продажу.

В интервью Славе Демину Екатерина призналась, что до сих пор не продала жилье. У нее возникли некоторые проблемы с этим, которые она сейчас решает. В то же время, говорит женщина, мысленно она уже попрощалась с квартирой из-за своей проукраинской позиции, украинского паспорта и публичного осуждения путинского режима.

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"В процессе продажи. Надеюсь, что все будет нормально, не знаю, но где-то в глубине души я уже с ней попрощалась, хотя это неправильно. Я могу ее продать, но там есть вопросы, которые я сейчас решаю. На момент, когда началось полномасштабное вторжение, я в той квартире проживала три года, а мне надо было прожить где-то пять лет для того, чтобы я не попадала на какие-то налоги. Но сейчас там возникли другие вопросы, потому что у меня паспорт украинский, но не могу сказать, что у меня какие-то там сильные проблемы", - поделилась знаменитость.

Также Кузнецова рассказала о своих расходах и доходах во время войны. По ее словам, она не считает, сколько тратит ежемесячно, но примерно это две тысячи долларов. В эту сумму входят расходы на бытовые вещи, одежду, еду, топливо для авто, подарки родителям и помощь бабушке. Заработок у актрисы ежемесячно разный, но средняя сумма, которую она получает - это четыре тысячи долларов.

"Не считала расходы и заработок. Я просто не трачу средства на какой-то хлам, стараюсь всегда откладывать на черный день. Когда я покупаю продукты, я не смотрю, сколько они стоят. Сейчас я трачу на свой быт более тысячи долларов. Топливо и продукты - это те вещи, которые нужно постоянно восполнять, поэтому я стараюсь себя не ограничивать в этом, чем-то помогаю бабушке, родители средства не берут, поэтому я компенсирую подарками. Заработок разный, а в месяц мне надо полторы-две тысячи долларов", - рассказала кинозвезда.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова объяснила, почему спустя восемь лет отношений не вышла замуж. Она состоит в отношениях с российским бизнесменом Максимом Аплиным, который в 2021 году сделал ей предложение. Артистка также заговорила о пополнении в семье с Аплиным. Она призналась, хочет ли стать мамой и почему у нее нет детей.

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