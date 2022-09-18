Исполнительница держит личную жизнь в тайне после смерти мужа в 2013-м году.

Мегапопулярная украинская певица Тина Кароль на днях презентовала новую видеоработу на песню "Вільні. Нескорені". Она рассказала, что впервые эту песню исполнила во время своего концерта в метро.

В эфире "Сніданку з 1+1" артистка вспомнила очень трогательный момент с этого концерта в подземке, когда военный сделал предложение своей возлюбленной - тоже военнослужащей.

"Он сделал ей предложение, представляете. Он четыре раза был в зоне ООС, на фронте, а когда начал признаваться, начал: "Э-эээ". Начал стесняться, но это было очень мило. Конечно, хочется, когда бы со мной такое случилось (смеется, - УНИАН.), как-то по-особенному воспринимаю этот момент", - сказала Тина.

Также она спросила мужчин-ведущих, почему так происходит. На что они ей ответили, что иногда сложно найти слова для любимой девушки.

"Ребята, тут только что такой был намек от Тины! Возможно, она ждет предложения. А кто-то этого не делает. Осмельтесь, потому что она хочет сказать "Да", - отметила ведущая Валентина Хамайко.

Напомним, в 2013 году Тина Кароль потеряла мужа Евгения Огира, она не показывает личную жизнь. Ей часто приписывали роман и с известными, и с малоизвестными мужчинами, но именитая исполнительница отмалчивалась.

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