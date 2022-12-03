Публика уже не первый день говорит о том, что у пары что-то случилось. Фанаты подозревают, что звезды скрывают свой разрыв.

Поклонники заметили, что Потап и Настя Каменских стали реже появляться вместе на публике. Также они практически не мелькают друг у друга в блогах. Сами артисты не комментируют личную жизнь, но иногда дают намеки.

Например, сейчас Потап опубликовал в своем блоге фрагмент новой песни NK "Мама-зима" и кратко прокомментировал: "Зима прощания".

Комментаторы буквально "взорвались" расспросами о том, что же происходит в личной жизни артистов.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Так вы вместе? Или разошлись?"

"Что это значит? Вы были и есть моей самой любимой парой в шоубизе, еще с 4 лет я мечтала о вашей женитьбе и здесь такое… Надеюсь, что у вас с Настей все хорошо! Все проблемы решаются"

"Если посмотреть со стороны, то все идет по плану. Алексей сильнейший талантливый мужчина! И, как творческий человек, повелся на выдуманную любовь. А Настюха, как любящая себя девушка, молодец, раскручивала себя как могла и бросила Леху, когда он не нужен"

Напомним, ранее известный экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда Настя Каменских сможет родить. Эксперт утверждает, что в ближайшем будущем этого не произойдет.

Вас также могут заинтересовать новости: