Артистка объяснила, почему долгое время не появлялась в соцсетях.

Украинская певица Настя Каменских после недавнего хейта мужа Потапа, который возмутил украинцев приглашением на свои концерты в Израиле на русском языке, впервые вышла на связь с подписчиками.

Артистка объяснила, почему долгое время молчала в сети. Оказалось, что Каменских брала паузу от соцсетей, чтобы набраться новых сил.

"В последнее время все чаще делаю паузу от соцсетей и понимаю, насколько это важно для внутренней перезагрузки. Иногда просто необходимо отойти, чтобы вернуться с новыми силами и вдохновением. Поэтому встречайте, я снова в вашей ленте. Уже сегодня мчу в Варшаву на концерт. Будем вместе создавать невероятные моменты", - написала певица.

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К слову, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя на Slavic Balagan. Артист сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны и сейчас, вероятно, планирует работать на иностранную аудиторию. Из-за своих одиозных выходок он часто получает критику от украинцев. Кстати, Каменских официально не комментирует поведение мужа.

Напомним, ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и прокомментировала смену его псевдонима.

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