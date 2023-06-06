У Камалии и Мохаммада Захура есть двое дочерей - двойняшки Арабелла и Мирабелла.

Весной 2023 самая богатая певица Украины Камалия заявила, что разводится со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Публика была шокирована подобным заявлением, поскольку пару считали идеальной.

Интересно, что после новости о разводе артистка все же появлялась на публике вместе со своим супругом и даже похвасталась сюрпризом, который Захур приготовил ей в честь дня рождения.

Сейчас Камалия призналась, что давно обещала девочкам провести вместе с ними каникулы, поэтому отправилась в путешествие в Бельгию. Девочки там много гуляли и катались на лошадях - это их любимое развлечение еще с тех времен, когда известная семья жила в Украине.

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"Мама сказала, мама сделала! У дочерей небольшие каникулы, и я обещала, что мы обязательно проведем их вместе. Так что мы в Бельгии, чтобы прокатиться на моем любимом коне Gangnam Style", - высказалась Камалия.

Почему Камалия разводится

Камалия и Мохаммад Захур в браке более 20 лет. Как призналась артистка, в течение этого времени у них были проблемы, которые в последнее время обострились. Супруги пытались преодолеть неприятности, но поняли, что дальше им не по пути.

Однако поклонники подозревают, что пара еще может сохранить семью, поскольку уже после новости о разводе они появлялись на публике и выглядели очень счастливыми.

Напомним, Камалия в сине-желтом платье появилась на красной дорожке в Каннах.

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