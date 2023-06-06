Камалия активно выступает на благотворительных концертах за границей / Скриншот

Весной 2023 самая богатая певица Украины Камалия заявила, что разводится со своим мужем, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Публика была шокирована подобным заявлением, поскольку пару считали идеальной. 

Интересно, что после новости о разводе артистка все же появлялась на публике вместе со своим супругом и даже похвасталась сюрпризом, который Захур приготовил ей в честь дня рождения.

Сейчас Камалия призналась, что давно обещала девочкам провести вместе с ними каникулы, поэтому отправилась в путешествие в Бельгию. Девочки там много гуляли и катались на лошадях - это их любимое развлечение еще с тех времен, когда известная семья жила в Украине.

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"Мама сказала, мама сделала! У дочерей небольшие каникулы, и я обещала, что мы обязательно проведем их вместе. Так что мы в Бельгии, чтобы прокатиться на моем любимом коне Gangnam Style", - высказалась Камалия. 

Камалия отвезла дочерей в Бельгию / фото - instagram.com

Почему Камалия разводится

Камалия и Мохаммад Захур в браке более 20 лет. Как призналась артистка, в течение этого времени у них были проблемы, которые в последнее время обострились. Супруги пытались преодолеть неприятности, но поняли, что дальше им не по пути. 

Однако поклонники подозревают, что пара еще может сохранить семью, поскольку уже после новости о разводе они появлялись на публике и выглядели очень счастливыми.

Напомним, Камалия в сине-желтом платье появилась на красной дорожке в Каннах.

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