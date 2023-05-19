Они вместе отпраздновали ее день рождения.

18 мая украинская певица Камалия отпраздновала свое 46-летие. В честь праздника ее супруг, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур, устроил ей сюрприз.

Так, в этот день Камалия приняла участие в благотворительном мероприятии Ukrainian fashion film festival. Она исполнила свои хиты перед множеством зрителей. А после выступления на сцену поднялся ее супруг. Он подарил ей роскошный букет цветов и сказал: "Спасибо, что вы все собрались на день рождения моей любимой женщины".

После мероприятия они отправились в ресторан в Каннах, где отпраздновали день рождения певицы.

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Отношения Камалии и Мохаммада Захура

Камалия и Захур вместе уже более 20 лет. У них есть две дочери - Мирабелла и Арабелла. Супруги часто вместе появляются на публике. Заметно, что у них хорошие отношения.

Однако недавно певица шокировала новостью о разводе с супругом. Она призналась, что они пытались спасти свой брак, однако им это не удалось. Они больше не вместе как партнеры, но остаются родителями для своих дочерей.

При этом позже Камалия намекнула на воссоединение с мужем. На Пасху она показала их семейное фото с детьми.

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