Несмотря на новость о разводе, Камалия и Мохаммад Захур продолжают появляться вместе на публике.

Певица Камалия вместе с мужем Мохаммадом Захуром вышла на красную дорожку в Каннах. Самая богатая певица Украины поразила своим внешним видом. Она появилась перед публикой в вечернем сине-желтом платье с полупрозрачными длинными рукавами.

Ее супруг оделся в белую рубашку, синий пиджак с желтыми вставками, а также дополнил образ сине-желтой бабочкой. Они выглядели очень счастливыми и улыбались на камеру.

Публика обратила внимание не только на патриотические наряды супругов, но и на то, что Мохаммад Захур нежно обнимал свою жену за талию.

Видео дня

"Мы вместе с Захуром представляем Украину во всей ее красе на Каннском международном кинофестивале", - написала Камалия.

Развод Камалии

Недавно самая богатая певица Украины заявила, что разводится со своим супругом. Публику эта новость ошеломила, поскольку Камалия и Захур казались идеальной парой.

Однако после этого супруги публиковали совместные снимки, а днем ранее звезда и вовсе радостно похвасталась сюрпризом, который для нее подготовил Захур на день рождения.

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