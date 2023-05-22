Еще недавно певица шокировала новостью о том, что она разводится с Мохаммадом Захуром, а уже сейчас они снова вместе появляются на публике.

18 мая известная украинская певица Камалия отметила свой день рождения. Провела она праздник в Каннах, где выступала на благотворительной вечеринке. Муж-миллиардер Мохаммад Захур решил сделать артистке сюрприз даже несмотря на то, что недавно пара заявила о расставании.

Поскольку на Каннский кинофестиваль съезжаются звезды со всего мира, посетить там какое-то заведение практически невозможно - все забронировано. Но Захур все же нашел выход, чтобы в праздник отвести любимую в ресторан. Также он заказал гигантский праздничный торт, украшенный сине-желтыми цветами. Этим миллиардер очень растрогал Камалию.

"Отдельная благодарность Захуру за сюрприз! Ведь сейчас организовать праздничную вечеринку в Каннах, где проходит международный кинофестиваль, и даже найти свободный столик в ресторане - практически невозможно. Уютный ресторан, шампанское, цветы и вкусный торт", - написала Камалия, добавив несколько семейных снимков.

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Личная жизнь Камалии: детали

Недавно самая богатая певица Украины заявила, что разводится со своим мужем после 20 лет брака. Это стало настоящим шоком, поскольку пару считали идеальной. Причину развода артистка решила не называть, уточнив, что ради воспитания дочерей они остались в хороших отношениях. Но вскоре стало известно, что Камалия вернулась к мужу.

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