Даша Астафьева выступала на шоу в образе Норки.

В седьмом эфире шоу "Маска" звездные детективы Андрей Данилко, Дзидзьо, Олег Винник, Оля Полякова и Настя Каменских рассекретили Норку, под которой скрывалась модель и певица Даша Астафьева.

Читайте также"Они расстались?": Злата Огневич неожиданно отписалась от Андрея Задворного в InstagramПеред тем, как с Даши сняли маску, она сказала, что если детективы таки разгадают, кто под ней скрывается, то Андрей Данилко ее поцелует. Отметим, что сам Андрей Михайлович не узнал голос и манеры Даши. Поэтому ему пришлось целовать ее после того, как Норка показала свое лицо.

"Бешеная Норка. А я говорю: "Ну никто не называет меня Андрюшей", – сказал Данилко.

Затем он поднялся на сцену и трижды поцеловал Астафьеву в губы. После этого модель отметила, что только она может быть такой наглой.

Напомним, ранее Андрей Данилко показал фото с Лаймой Вайкуле и ошеломил сеть своим внешним видом. Поклонники засыпали его комплиментами.

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Автор: Диана Могилевич