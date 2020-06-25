38-летняя Вера Брежнева показала стройные ножки в юбке с высоким разрезом (фото)

Певица позирует босиком, с собранными в хвост волосами.

38-летняя певица Вера Брежнева показала стройные ножки в юбке с высоким разрезом.

Вера опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена сидящей на лежаке, запрокинув голову назад.

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Одета Вера в черный кроп-топ и белую юбку с разрезом. При этом певица позирует босиком, с собранными в хвост волосами, на лице большие солнцезащитные очки, а в ушах серьги-кольца.

"Лето! Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое.. Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами.. и уже понимаю, что оно будет очень интересным! какие у вас планы на это лето ?", - спросила у поклонников артистка.

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