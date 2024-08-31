Знаменитости создали видео вместе с украинскими защитниками неба.

Сегодня, 31 августа, в Украине отмечают День авиации. По случаю важного государственного праздника украинские артисты, спортсмены и защитники неба объединились и создали оригинальное поздравление.

В частности, пилоты, представители шоу-бизнеса и спорта продекламировали известное стихотворение легендарной украинской поэтессы Лины Костенко. Речь идет о "Крила".

На кадрах появились певицы Тина Кароль, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Jerry Heil, артисты Дмитрий Монатик, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Среди спортсменов можно увидеть боксера Александра Усика, теннисистку Элину Свитолину и силача Алексея Новикова. На видео также есть пилоты, которые поздравляют с праздником с самолетов и с земли.

Трогательное видео обнародовали в Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ. Знаменитости и защитники неба посвятили строки из стихотворения всем украинским героям в тылу и на фронте.

"Известные украинские артисты, спортсмены и наши пилоты поздравляют Украину с Днем авиации", - говорится в подписи к ролику.

Напомним, ранее украинские звезды почтили память украинских военных. В четверг, 29 августа, в Украине отмечали День памяти защитников Украины. Знаменитости призвали не забывать о подвиге павших военных.

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