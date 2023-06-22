Артист с юмором отреагировал на эту новость.

Украинский музыкант Владимир Дантес отреагировал на новость о возвращении Олега Винника, который с начала полномасштабного российского вторжения живет в Германии.

На своей странице в Instagram Дантес достаточно иронично написал: "Винник вернулся. Вот это новость. Извиняйтесь".

Стоит отметить, что изначально артист хвалился успехом своей новой песни "Чуєш", а потом остановился и вспомнил о Виннике.

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Кроме того, слово "извиняйтесь" он, скорее всего, использовал в адрес своих коллег, которые критиковали Винника за молчание о войне в Украине.

Что известно о возвращении Винника

Впервые после 24 февраля 2022 года Олег Винник дал интервью Виктории Курочке. Он сказал, что находится в Германии на лечении и добавил, что будет жалеть о том, что не взял в руки оружие и не пошел защищать Украину на фронт.

Кроме того, он заявил, что у него нет доступа к социальным сетям. Артист написал заявление в полицию. Как оказалось, к этому причастен его менеджер.

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