Известный ведущий Руслан Сеничкин ответил, есть ли у него бронь от мобилизации

Он рассказал, готов ли пойти на фронт.

Ведущий "1+1 Украина" Руслан Сеничкин откровенно рассказал, планирует ли пополнять ряды ВСУ и есть ли у него бронь от мобилизации.

В интервью Алине Доротюк он признался, что пока не получал повестку, однако сейчас собирает все докумены, чтобы обновить данные в военкомате.

"У меня брони нет. Я сейчас занимаюсь вопросом учета, вопросом сбора документов. Я прописан в другом городе, здесь я проживаю. Мне нужно уладить эти вопросы. В случае чего – я готов", – рассказал ведущий.

Сеничкин добавил, что морально готов к тому, что его могут мобилизировать. Знаменитость признается, что военного опыта у него нет, поэтому изначально ему нужно будет пройти обучение, а только потом с оружием в руках защищать Украину на фронте.

"Я морально проработал, что я могу быть на войне в форме. У меня военного опыта нет. Я не проходил кафедру в свое время. Соответственно, воображения такого нет. Поэтому этому надо учиться. Если мобилизируют, то буду учиться", - поделился ведущий.

Напомним, ранее известный ведущий-воин высказался о мобилизации. Геннадий Попенко назвал условия, при которых украинцы захотят идти на фронт.

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