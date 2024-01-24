Бедняков влюбился в Короткую с первого взгляда.

Шоумен Андрей Бедняков, который снимался в тревел-шоу "Орел и решка", рассказал о своей личной жизни и о том, как начинались его отношения с супругой Настей Короткой.

По словам Андрея, они познакомились во время игры в КВН. Бедняков заметил девушку и сразу отметил для себя ее привлекательность. Настя настолько ему понравилась, что он сразу же решил бороться за нее.

Как он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай, на тот момент Короткая состояла в отношениях, но его не остановило.

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"Было совместное мероприятие, нас позвали посмотреть на репетицию, Настя понравилась. Команда, где играла Настя, они были тогда звездами, о них писали в газетах. Это была стандартная история: взгляды, что-то пошутил, подколол. Потом поехали вместе на гастроли с КВН, узнал, что у нее был парень, это еще больше мотивировало. Так как-то все получилось", - рассказал шоумен.

Короткая же призналась, что Бедняков тоже ей сразу понравился. Она отметила, что он всегда был привлекательным, мужественным и обладал великолепным чувством юмора.

Также Андрей рассказал, как решил официально оформить отношения с Настей:

"Мы как-то об этом вообще не думали. Я сделал предложение исключительно из-за Насти, потому что мне кажется, девушке хочется этого. Этот стереотип, что должны обязательно жениться... Я сейчас считаю, что если не хотите жениться, просто живите вместе".

Отметим, Андрей Бедняков и Настя Короткая поженились в 2014 году. У них двое детей - Ксения и Остап.

Напомним, ранее жена Андрея Беднякова впервые рассказала о самоубийстве сестры.

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