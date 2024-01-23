Женщине тогда было всего 29 лет.

Супруга украинского телеведущего Андрея Беднякова - Настя Короткая - рассказала о трагедии, которая когда-то произошла в ее семье. Долгое время Настя молчала об этом, однако в интервью Рамине Эсхакзай решилась поделиться своим горем.

Оказывается, несколько лет назад ее сестра совершила самоубийство. Короткая сказала, что знала о таких намерениях родственницы, однако не верила, что она действительно это сделает.

"Было самоубийство. Она своим поступком показала состояние, в котором я выросла, но если я вышла из этого состояния, то она не смогла. Ей было 29 лет. Она прожила тяжелую жизнь. Но это был ее выбор. Она очень болела. Единственное, о чем я жалела, что не смогла найти правильных слов, чтобы объяснить ей, что этого делать не нужно", - рассказала Короткая.

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Она добавила, что сестра покончила с собой, когда сама она только прилетела со съемок. Вероятно, это произошло еще в тот период, когда Коротка снималась в тревел-шоу "Орел и решка".

"Никто не знал. Я просто не хотела, чтобы меня жалели", - добавила актриса.

Напомним, ранее умерла мама Андрея Беднякова. Женщина жила в Мариуполе.

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