Он назвал причину своего решения.

Солист украинской группы "ADAM" Михаил Клименко, который известен хитами "Повільно", "Таку як є" и "Щаслива", высказался о мобилизации.

Мужчина признался, что вырос в семье военнослужащего. Но откровенно заявил, что боится идти на фронт.

"Я с детства был у папы на работе и для меня вообще тяжело воспринимается все военное. Очень непонятная для меня история. Я не доброволец, потому что, честно говоря, я реально боюсь этого всего. Я вообще по жизни не смельчак. Никогда ни с кем не дрался, не катался на мотоциклах, не ломал руки и ноги. Я такой немного трус. Такой уж я человек", - сказал Михаил в интервью журналистке Алине Доротюк.

Однако певец все равно уже обновил свои данные и у него есть военный билет. Сейчас мужчина активно помогает волонтерской деятельностью защитникам и собирает донаты на концертах.

"У меня есть о чем думать сейчас. Я думаю о своих детях, в первую очередь, о своей жене, родителях. О тех, кого я обеспечиваю, с кем я живу, о ком я забочусь. А дальше будет видно", - подчеркнул Климиенко.

Напомним, недавно известный украинский писатель Сергей Жадан рассказал об обучении и службе в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: