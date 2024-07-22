Девушки проводят каникулы отдельно от звездной мамочки.

Дочери известной украинской певицы Веры Брежневой поехали в отпуск за границу. Девушки похвастались отдыхом на лучших курортах мира.

Старшая дочь исполнительницы 23-летняя Соня Киперман, которая недавно закончила обучение в колледже, опубликовала серию кадров с отдыха. В частности, девушка показала, как загорает на пляже и купается.

Соня позировала в купальнике и вечернем образе на набережной. Однако разрывать, куда именно поехала, она не стала. Можно предположить, что отпуск девушки проходит в США, поскольку там она живет последние несколько лет.

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"Отправилась в отпуск", - подписала фотографии Киперман.

В то же время младшая дочь Брежневой - 14-летняя Сара Киперман - также находится на отдыхе. Девочка призналась, что проводит свои летние каникулы в Испании. Она опубликовала кадры с пляжа.

Сестры полетели в отпуска по отдельности. В Барселоне Сара исследует местную культуру, в частности она дегустировала испанские вкусности, наслаждалась пейзажами и посещала концерт.

К слову, Брежнева родила старшую дочь в отношениях с первым гражданским мужем Виталием Войченко, с которым позже развелась. В 2006 году певица вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. Мужчина удочерил Соню и дал ей свою фамилию. Впоследствии у супругов родилась Сара. Их брак также распался.

Напомним, ранее младшая дочь Веры Брежневой рассказала, в какой стране сейчас живет. Девочка также призналась, какую профессию хочет получить.

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