Ранее он уже говорил о том, что поддерживает Украину и выступает против путинской войны.

Советский и латышский актёр театра и кино Ивар Калныньш, который хорошо знаком украинской публике, в очередной раз доказал то, что он действительно поддерживает нашу страну. В интервью с журналистом Дмитрием Гордоном Калныньш на украинском языке исполнил легендарную песню "Ніч яка місячна".

Дмитрий отметил, что Ивар отлично поет - тот неоднократно демонстрировал свой голос во время гастролей по Украине. После короткой "музыкальной паузы" Ивар Калныньш отметил, что пение - это его хобби.

"Я не считаю себя каким-то певцом, я просто балуюсь иногда, особенно в последнее время. Я собираю какие-то старенькие мелодии, фиксирую их… Я могу постараться и спеть", - сказал актер.

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"Боже, как приятно слышать украинскую мелодию с латышским акцентом. Ивар просто супер!"

"Любовь, любовь бесконечная любовь Ивару Эдмундовичу, красивый мужчина, талантливый актер, прекрасный человек, здоровья и всех благ ему и его родным! Пусть Бог хранит всех хороших людей на Земле!"

"Спасибо, Ивар Эдмундович, за Ваши роли, за то, что Вы доставили столько удовольствия нам, зрителям, и просто за то, что Вы есть на свете! Побольше бы таких людей, мир бы стал чище и добрее"

"У вас невероятный украинский!"

Напомним, советский актер, отрекшийся от РФ, упрекнул обиженных россиян.

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