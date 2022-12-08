Родион Юрин приезжал в Мариуполь, где помогал оккупантам.

Украинская актриса Олеся Жураковская пересказала разговор со своим коллегой Родионом Юриным. По ее словам, он поддержал оккупацию родного Мариуполя и заявил, что она ничего не понимает.

В программе "ЖВЛ" Жураковская призналась, что после этого разговора с Юриным прервала любое общение с россиянами. По ее словам, такие люди - "грязь и хлам", они не понимают элементарных вещей. Поэтому она больше не хочет с ними общаться.

"Он там (Родион Юрин в Мариуполе, - УНИАН) с этими тварями (оккупантами, - УНИАН) бегал, какие-то генераторы подключал. Что же ты делаешь? С кем ты вообще общаешься? Он мне говорит: "Ты не разобралась. Ты зайди там на такой-то Telegram-канал и посмотри". Говорю: "Ты что, шизофреник? Зачем мне заходить в какой-то Telegram-канал? Я здесь живу", – сказала Жураковская.

Кто такой Родион Юрин

Родион Юрин родился в 1974 году в Мариуполе. Однако строить актерскую карьеру решил в Москве, где и учился в театральном институте.

Активно стал появляться на экране в 2000-е. Широкая известность к Родиону Юрину пришла после роли Игоря Михалыча в сериале "Деффчонки".

После 24 февраля, когда Россия устроила полномасштабное вторжение на территорию Украину, поддержал страну-агрессора. Он приезжал в родной Мариуполь, где помогал оккупантам.

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