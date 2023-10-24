Андрей Исаенко сказал, что не может предать людей.

Украинский актер, сыгравший главную роль в сериале "Женский доктор. Новая жизнь", Андрей Исаенко рассказал, как ему предложили сняться в российском сериале.

Такое предложение ему поступило во время премьеры фильма "Киборги", где он сыграл одну из ключевых ролей.

"Мне по телефону Андрей Смирнов (российский режиссер, - УНИАН) утверждал, что это нейтральная штука. Я говорю: "Вы понимаете, что я не могу. Даже если бы я хотел на все забить и попытаться все-таки вступить в ту лужу, как я сейчас понимаю, но я не могу предать своего зрителя". Здесь сейчас через неделю выходит премьера "Киборгов", картина об украинских героях-воинов. И я, тот же Суббота, уехавший сниматься в Москву через две недели после премьеры. Это нечестно", - отметил актер в интервью Алине Доротюк.

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Однако, несмотря на отказ Андрея, режиссеры все-таки отправили сценарий. Ознакомившись с ним, Исаенко лишь закрепил свое нежелание сниматься в подобных картинах.

"Изо всех ролей мне предлагали сыграть единственного предателя в фильме – хохла Коли. Я перезвонил режиссеру, чтобы спросить, о какой нейтральности картины он говорил. Я сказал, что вы можете играть, кого вы хотите, но я не буду. И я, в принципе, позиционно не буду ехать к вам", - добавил актер.

Напомним, ранее популярный российский актер подрался из-за войны в Украине. Он вступил в спор с прохожим, который категорически против полномасштабной войны в Украине, в то время как сам Александр Ведменский поддерживает преступный режим Кремля.

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