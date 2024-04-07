Девушка занялась спортом и поделилась своим преображением.

Известная украинская певица Маша Кондратенко, которая наделала шума своим хитом "Ванька-встанька", шокировала поклонников результатом своего похудения.

Сейчас у девушки очень стройная и подтянутая фигура, но так было не всегда. Ранее девушка любила есть мучное, сладкое и другие продукты, провоцирующие жировые отложения. Однако вскоре она поняла, что не хочет быть с лишними килограмамми, поэтому решила заняться спортом и изменить свое питание.

"Когда ты выбираешь сознательно заниматься своим телом и здоровьем (у меня проблемы со спиной, поэтому это тоже важный момент) – настроение становится лучше, самочувствие становится лучше, развивается выносливость, а в сердце появляется настоящая любовь к спорту", - призналась Кондратенко на своей странице в Instagram.

Видео дня

Она добавила, что ранее у нее были щечки, но после похудения ее лицо, как и все тело, приобрело новые, более изящные формы.

"Сегодняшний совет дня: скорее бегите в зал", - добавила артистка.

Напомним, ранее Ребел Уилсон раскрыла секрет похудения на 30 килограмм.

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