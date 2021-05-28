Даша Астафьева завела еще одного щенка.

Известная украинская модель и певица Даша Астафьева показала своего нового питомца.

Фото со щенком она опубликовала в своем Instagram.

«В нашем войске прибыло. Знакомьтесь, это Эллис, наша новая любимая «лисичка»… Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом. Я не буду рассказывать сколько ужасов натерпелся этот ребенок... но, все мы рады, что она жива и здорова, и теперь уж точно будет счастлива! Пусть наша красивая история вдохновит тех, кто решается делать добрые дела!» – рассказала Астафьева.

При этом она поблагодарила всех, кто участвовал в спасении щенка.

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Автор: Катерина Шварц