Известная украинская модель и певица Даша Астафьева показала своего нового питомца.
Фото со щенком она опубликовала в своем Instagram.
«В нашем войске прибыло. Знакомьтесь, это Эллис, наша новая любимая «лисичка»… Теперь маме и папе будет точно не скучно! И нам рядом. Я не буду рассказывать сколько ужасов натерпелся этот ребенок... но, все мы рады, что она жива и здорова, и теперь уж точно будет счастлива! Пусть наша красивая история вдохновит тех, кто решается делать добрые дела!» – рассказала Астафьева.
При этом она поблагодарила всех, кто участвовал в спасении щенка.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Сладкие мечты": сексуальная Даша Астафьева показалась в кожаном белье
- "Настоящая": украинская звезда Playboy сверкнула ножками на фоне гор (фото)
- В стиле БДСМ: украинская звезда Playboy обнажила пышную грудь в откровенном боди (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram