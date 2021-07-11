Известная украинская балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар призналась, что имела послеродовую депрессию.
Об этом она рассказала в "Світському житті", сообщает ТСН. Кухар уточнила, что сталкивалась с этим несколько раз.
"После первых родов ты не понимаешь, что будет с твоим телом, потом ты смотришь в зеркало и видишь, что случилось с твоим балетным телом. Ты не понимаешь, сможешь ли ты вернуть себе ту форму, которая у тебя была. Это хорошо известно, что для нас внешность это 50% успеха", - говорит она.
Балерина признается, что возвращать фигуру была вынуждена в сжатые сроки из-за риска крупных штрафов за невыход на сцену.
"У меня не было шансов, был бы большой штраф. Я начинала с интенсивных массажей, потом я начала использовать хулахуп, чтобы вернуть талию, живот в форму. Гимнастика, станок, середина, прыжки, пальцы и только после этого начинаются уже репетиции", - вспомнила звезда.
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