Кухар призналась, что возвращала дородовую фигуру в сжатые сроки.

Известная украинская балерина и судья "Танцев со звездами" Екатерина Кухар призналась, что имела послеродовую депрессию.

Об этом она рассказала в "Світському житті", сообщает ТСН. Кухар уточнила, что сталкивалась с этим несколько раз.

"После первых родов ты не понимаешь, что будет с твоим телом, потом ты смотришь в зеркало и видишь, что случилось с твоим балетным телом. Ты не понимаешь, сможешь ли ты вернуть себе ту форму, которая у тебя была. Это хорошо известно, что для нас внешность это 50% успеха", - говорит она.

Балерина признается, что возвращать фигуру была вынуждена в сжатые сроки из-за риска крупных штрафов за невыход на сцену.

"У меня не было шансов, был бы большой штраф. Я начинала с интенсивных массажей, потом я начала использовать хулахуп, чтобы вернуть талию, живот в форму. Гимнастика, станок, середина, прыжки, пальцы и только после этого начинаются уже репетиции", - вспомнила звезда.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко