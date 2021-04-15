Украинская прима-балерина, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар обнародовала в Instagram фотографию с отдыха на Шри-Ланке.
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Звезда позирует в белом раздельном купальнике с завышенными трусиками. С одной стороны видно экзотические растения, возле которых и стоит Кухар, а с другой - невероятный океан.
На отдыхе балерина, видимо, решила отдохнуть от сценической мишуры, и показалась без макияжа и замысловатой прически. В целом образ получился очень естественным и красивым, особенно изгибы тела Кухар.
"Настоящие джунгли", "Вау, какая красота", "Супер", - пишут фаны.
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