Модель показала пикантное фото / instagram.com/izabelgoulart
Известная модель Изабель Гулар обнародовала в социальной сети Instagram новое видео.
Читайте такжеНастя Каменских возбудила поклонников фото в купальнике
На кадрах девушка позирует в черном купальнике. Она решила продемонстрировать свою фигуру. Также она надела соломенную шляпку и солнцезащитные очки.
"На пляж готова", - написала звезда.
Интересно, что Изабель обладает стройной фигурой. Вероятно, девушка изнуряет себя тренировками в зале и правильным питанием.
Кто такая Изабель Гулар:
- Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия
- Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret
- В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью
- Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram