Изабель Гулар продемонстрировала свои формы.

Известная модель Изабель Гулар обнародовала в социальной сети Instagram новое видео.

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На кадрах девушка позирует в черном купальнике. Она решила продемонстрировать свою фигуру. Также она надела соломенную шляпку и солнцезащитные очки.

"На пляж готова", - написала звезда.

Интересно, что Изабель обладает стройной фигурой. Вероятно, девушка изнуряет себя тренировками в зале и правильным питанием.

Кто такая Изабель Гулар:

Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия

Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret

В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью

Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire

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Автор: Диана Могилевич