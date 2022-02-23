Наталья Валевская смогла простить себя за аборт.

Украинская певица Наталья Валевская в программе ЖВЛ откровенно рассказала, что в 2003 году забеременела от своего супруга, но тогда они решились на прерывание беременности. По словам звезды, у ребенка была патология, именно это и стало причиной аборта.

Сейчас же Валевская мечтает о рождении ребенка, но пока у них с мужем не получается. Более того, 40-летняя певица добавила, что сделала уже несколько операций, чтобы приблизиться к своей мечте.

"Тогда мы были еще не зрелые. Молодые. И совершили огромную ошибку, за которую я лично уже простила своего мужа, и уже себя простила. Исповедалась, причастилась. Я знаю, что все будет хорошо", - сказала Валевская.

Напомним, ранее актриса Ума Турман призналась, что в юности сделала аборт.

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