Актриса тогда забеременела от мужчины, который был на много старше.

Американская актриса Ума Турман рассказала, что в 15 лет началась ее актерская карьера. И тогда она буквально жила "на чемоданах".

Об этом она написала для Washington Post.

Оказывается, что Ума Турман в 15 лет забеременела от мужчины, который был намного старше ее. Так как девушка сама не понимала, что делать, она обратилась за помощью к родителям. Вместе они приняли решение прервать беременность, так как она могла негативно сказаться на карьере начинающей актрисы. Также 51-летняя актриса призналась, что во время аборта она чувствовала адскую боль, но не жаловалась.

"Сейчас мне 51 год, и я делюсь этим с вами из дома, где вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью. Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни, которое вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я испытываю сейчас", - добавила актриса.

Актриса сыграла главные роли в различных кинолентах, от романтических комедий и драм до научно-фантастических фильмов и боевиков. После ранних ролей в таких фильмах, как "Опасные связи", она добилась международной известности в 1994 году, сыграв роль в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино, за которую была номинирована на премии "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

Актриса дважды была официально замужем - за актером Гэри Олдманом и актером Итаном Хоуком. От Итана она родила двоих детей - дочь Майю и сына Левона. Вскоре они развелись и Ума Турман начала жить в гражданском браке с финансистом Арпадом Бюссоном. В паре родилась дочь Розалинда. Но в 2014 году и эти отношения для актрисы закончились.

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Автор: Диана Могилевич