Ирину Печерникову называли российской Одри Хепберн.

На 75-м году жизни умерла известная российская актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника".

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова подруги актрисы Нины Давыдовой.

"Она сегодня (1 сентября, - УНИАН.) вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию", - сказала Давыдова.

Кто такая Ирина Печерникова, чем известна

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Работала в Московском театре им. Ленинского комсомола, в Академическом театре им. Вл. Маяковского, в Государственном Академическом Малом театре.

В кино дебютировала в роли в фильме-опере 1967 года "Каменный гость". Снималась в картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд". Самая известная ее киноработа — роль учительницы английского языка в драме "Доживем до понедельника".

С 1990-х годов у нее возник творческий кризис, но в 2010-е годы актрису вновь стали приглашать в кино и на телевидение.

"Доживем до понедельника": трейлер

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Автор: Ольга Робейко