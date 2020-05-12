"Сочный грейпфрут": жена экс-футболиста "Динамо" нарисовала эротическую картину

Ирина Морозюк оценила свое творчество минимум в 1000 долларов.

Эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина похвасталась подписчикам своей новой эротической картиной.

Фотографию с холстом и кисточкой Морозюк выставила на своей странице в Instagram.

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«Картина «сочный грейпфрут». Стартовая цена 1000 долларов», - подписала снимок Ирина.

В то же время ее поклонники подметили, что рисунок на картине больше напоминает вагину, чем фрукт.

«Нарисовала вагину и радуется», «С натуры из зеркала ???» «И у вас, и в картине чувствуется глубокое женское начало», «Них**** это не грейпфрут», «У тебя есть сочный абрикос», «Сколько стоит с тобой цена?», «На вареник больше смахивает», «Это звезда женская», - комментировали подписчики Морозюк.

Как сообщал УНИАН, эпатажная жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина шокировала своих поклонников нелепым видео.