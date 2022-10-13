Артистка похвасталась тем, что в ее семье растет маленький патриот.

Известная украинская певица Ирина Федишин показала трогательное видео с участием своего сына. На видео ее 7-летний Олег исполняет известную патриотическую песню "Батько наш - Бандера". Во время исполнения он стоит на фоне украинских гор. Ролик был опубликован на странице Федишин в Instagram-блоге.

"Батько наш - Бандера", - коротко написала под видео Федишин и оставила два смайлика в виде красно-черных сердец.

Видео дня

Реакция соцсетей

Фанаты очень умилены тем, как маленький ребенок старательно исполняет песню. Подписчики оставили довольно много комплиментов:

"Молодец!"

"Слава Україні! Слава нації!"

"Україна понад усе!"

"Такой патриот растет!"

Напомним, после Евровидения-2022 Ирина Федишин оказалась в центре грандиозного скандала. Сначала ее и всех, кто оценивал участников на Евровидении осудили за низкую оценку Польше, а затем претензии появились конкретно к самой Ирине, которая позволила себе гомофобное высказывание в адрес участников. Федишин даже послали в Россию за гомофобные высказывания.

Также УНИАН писал, что Melovin обвинил Федишин в выступлениях за оппозиционную партию и неуплате аренды зала после концерта.

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