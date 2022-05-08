Дети подарили певице букет роз и поблагодарили за жизнь.

Украинская певица Ирина Федишин показала, как ее трогательно поздравили сыновья с Днем матери. Они подарили букет с желтыми розами, обняли маму и поблагодарили за то, что она подарила им жизнь.

На фоне видеоролика Федишин добавила свою композицию "Долоньки". Трогательными семейными кадрами певица поделилась в Instagram-блоге.

"Мои самые сладкие поздравили с праздником. Даже не думала, что у меня в репертуаре есть столько песен к празднику. "Долоньки", "Подзвони до мами", "Марія", "Батьки мої", - написала в описании к публикации Ирина.

Подписчики обратили внимание на то, что на видео дети обращаются к маме на "вы".

"Ира! Вас дети на "вы" называют?! Это сейчас такая редкость", - написал один из пользователей.

Напомним, недавно Федишин прокомментировала громкий скандал с Ани Лорак. После высказывания певицу атаковали в сети поклонники Ани Лорак, которых Ирина потом заблокировала.

Вас также могут заинтересовать новости: