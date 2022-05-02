По словам Федишин, после скандала с Лорак ее атаковали фаны певицы.

Украинская певица Ирина Федишин неоднократно осуждала молчание Ани Лорак о войне в Украине. Как-то у нее спросили, что она думает по поводу такой "нейтральной" позиции Лорак, на что Федишин сказала: "Это дно".

После таких слов певицу атаковали в сети поклонники Ани Лорак, которых Федишин потом заблокировала.

"Я не трогала первой Ани Лорак, меня просто спросили о ней журналисты. Сейчас вообще нет смысла что-то о ней говорить, потому что Ани Лорак уже давно себя дискредитировала, все уже знают, кто она такая. Я не ожидала, что на следующий день набегут ее фанаты, но мне все равно сейчас – всех заблокировала и удалила", – сказала певица в интервью "Сегодня".

Она добавила, что такие люди как Ани Лорак не имеют права строить свое будущее в Украине. По словам Федишин, она не уважает таких людей и не хочет слушать их песни.

Напомним, ранее Ирина Федишин жестко высказалась в адрес Повалий.

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