На самом деле Гондже Сарыйылдыз очень милая девушка.

Турецкая актриса Гондже Сарыйылдыз сыграла роль фатьмы Султан в популярном сериале "Великолепный век". Ее утвердили на роль безжалостной и властной наложницы, так как этому образу соответствовали ее резкие черты лица.

Появившись в сериале, она сразу же стала антигероем. Зрители сразу же ее не взлюбили, так как она обладала отталкивающей внешностью и характером. Ее героиня постоянно плела интриги, делала подлости.

Однако в реальной жизни актриса выглядит совсем иначе. Если проанализировать ее фотографии в Instagram, можно заметить, что на самом деле у нее очень милая внешность, не похожа на ту, которая была во время съемок "Великолепного века".

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Поклонники предполагают, что Гондже сделала несколько пластических операций, хотя сама знаменитость это никак не комментирует.

Чем известна Гондже Сарыйылдыз

Популярность Гондже обрела после съемок "Великолепного века", где сыграла роль Фатьмы Султан - фаворитки шехзаде Мустафы и матери его сына.

После съемок в нашумевшем сериале Гондже продолжила актерскую деятельность. Она снялась в таких сериалах как "Любит не любит", "Цена", "Вторая половина", "Жить вопреки всему".

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