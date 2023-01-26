Кадр из сериала "Великолепный век" / Скриншот YouTube

Турецкая актриса Гондже Сарыйылдыз сыграла роль фатьмы Султан в популярном сериале "Великолепный век". Ее утвердили на роль безжалостной и властной наложницы, так как этому образу соответствовали ее резкие черты лица.

Появившись в сериале, она сразу же стала антигероем. Зрители сразу же ее не взлюбили, так как она обладала отталкивающей внешностью и характером. Ее героиня постоянно плела интриги, делала подлости. 

Однако в реальной жизни актриса выглядит совсем иначе. Если проанализировать ее фотографии в Instagram, можно заметить, что на самом деле у нее очень милая внешность, не похожа на ту, которая была во время съемок "Великолепного века". 

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Так на самом деле выглядит актриса / instagram.com/sariyildizgonca

Поклонники предполагают, что Гондже сделала несколько пластических операций, хотя сама знаменитость это никак не комментирует. 

У актрисы милые черты лица / instagram.com/sariyildizgonca

Чем известна Гондже Сарыйылдыз 

Популярность Гондже обрела после съемок "Великолепного века", где сыграла роль Фатьмы Султан - фаворитки шехзаде Мустафы и матери его сына.

После съемок в нашумевшем сериале Гондже продолжила актерскую деятельность. Она снялась в таких сериалах как "Любит не любит", "Цена", "Вторая половина", "Жить вопреки всему".

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