Гарри рассказал, что перед тем, как объявить миру о сложении королевских обязанностей, трижды созванивался с Елизаветой II и дважды разговаривал с принцем Чарльзом.

Кроме расизма и буллинга принц Гарри и герцогиня Меган затронули в своем интервью ведущей Опре Уинфри тему личных отношений с членами королевской семьи.

Читайте такжеМеган Маркл рассказала о тайном венчании с принцем ГарриПринц Гарри рассказал, что перед тем, как объявить миру о сложении королевских обязанностей, он трижды созванивался с Елизаветой II и дважды разговаривал с принцем Чарльзом. Затем принц Чарльз прекратил отвечать на его звонки и попросил изложить все вопросы в письменном виде. Сейчас их отношения стали лучше, они общаются, и им есть над чем поработать.

"Я чувствую себя разочарованным, потому что он пережил нечто подобное. Он знает, что такое боль. Арчи - его внук... Я всегда буду любить его. Я сделаю одним из своих приоритетов исцеление отношений", – сказал Гарри в интервью.

Также принц пожаловался, что семья полностью лишила его финансового обеспечения. У него осталось лишь то, что ему оставила в наследство мама Диана. "Думаю, моя мама предвидела это. И во время этого процесса я почувствовал присутствие мамы", - отметил Гарри. Он также добавил, что уверен, принцессе Диане такое их решение бы не понравилось, но она бы поддержала сына, передает ТСН.

"Я думаю, она была бы очень рассержена тем, как все это обернулось, и опечалена, но в конечном итоге все, чего она хотела бы - это чтобы мы были счастливы", - подытожил принц.

Также в интервью Гарри заявил, что очень любит своего старшего брата Уильма, сказал, что вместе они прошли через ад, но они просто пошли разными путями.

Многие помнят интервью Сассексов после помолвки, они говорили, что готовы служить королевской семье и британскому народу. И главная причина прекращения выполнения королевских обязанностей – отсутствие поддержки со стороны прессы и королевской семьи как института. Если бы у них была эта поддержка, они бы продолжили выполнять свои обязанности. По крайней мере, именно так они утверждают.

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Автор: УНИАН