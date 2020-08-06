Этот ужасный 2020 год: знаменитости запустили новый флешмоб (фото)

Первой флешмоб начала актриса Риз Уизерспун.

В сети набирает популярность новый флешмоб об ужасах и "сюрпризах" 2020 года.

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Знаменитости публикуют календарь с кадрами из фильмов или просто неудачные фото. Каждая фотография символизирует определенный месяц.

Первой подобный календарь на своей странице в Instagram опубликовала "блондинка в законе" Риз Уизерспун. Ее идея понравилась сообществу и сегодня Instagram артистов просто пестрит подобными календарями.

К флешмобу уже присоединились Кейт Бекинсейл, Шарлиз Терон, Селин Дион, Джессика Честейн, Кара Делевинь и другие.

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