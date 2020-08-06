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Этот ужасный 2020 год: знаменитости запустили новый флешмоб (фото)

20:08, 06 августа 2020
Звезды
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Календарь 2020-го с Шарлиз Терон / Instagram Шарлиз Терон

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Знаменитости публикуют календарь с кадрами из фильмов или просто неудачные фото. Каждая фотография символизирует определенный месяц.

Первой подобный календарь на своей странице в Instagram опубликовала "блондинка в законе" Риз Уизерспун. Ее идея понравилась сообществу и сегодня Instagram артистов просто пестрит подобными календарями.

К флешмобу уже присоединились Кейт Бекинсейл, Шарлиз Терон, Селин Дион, Джессика Честейн, Кара Делевинь и другие.

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Теги: #календарь#фото#альбомы Instagram