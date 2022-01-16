Танцовщица получила положительный тест перед отлетом из Грузии в Украину.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева сообщила, что повторно заразилась коронавирусом и вынуждена оставаться на самоизоляции в Грузии, где она принимала участие в проекте "Танцы со звездами".

Хореограф опубликовала в Instagram фото с мужем, который остался в стране вместе с ней, и написала, что позитивный тест получила за практически перед вылетом в Киев.

"Фотография сделанная за пару дней до отлёта домой! Здесь мы счастливые в ожидании встречи с детьми и родными. Тогда мы даже представить себе не могли что каникулы в Грузии скоро превратятся в изоляцию", - пожаловалась Гвоздева.

Читайте такжеСкандальная Илона Гвоздева пожаловалась на жуткие боли: что произошлоТанцовщица написала, что пытается найти позитивную сторону этой ситуации.

"Лучше болеть в чужой стране, вдали от детей и близких, чем, не зная того, что заболела, прилететь и всех заразить", - отметила Гвоздева.

Она поблагодарила подписчиков за поддержку и пожелала всем крепкого здоровья.

В stories она также рассказала о своих симптомах. Танцовщица надеется, что болезнь протекает в легкой форме, так как чувствует только легкое недомогание, боль в спине и небольшую температуру. Запах и вкус остались, кашля и насморка также нет. Больше всего ее расстраивает отсутствие возможности увидеть своих детей в ближайшее время.

Напомним, ранее Илона Гвоздева попала в дорожно-транспортное происшествие. Тогда танцовщица отделалась только царапинами на авто.

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