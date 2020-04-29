Круто быть странным: беременная подруга Илона Маска показала свой "красивый" макияж (фото)

Певица Grimes рассказала, что люди насмехались над ее внешностью, но она нашла способ сделать красивый макияж.

Певица Grimes (Клэр Буше), которая по линии матери является украинкой и в скором времени родит ребенка от Илона Маска, рассказала, как люди относятся к ее внешности.

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"Люди высмеивают мой большой нос и странное лицо, но я думаю, что это круто быть странным", - написала Grimes в своем Instagram.

При этом певица опубликовала серию снимков с "красивым" макияжем.

"Мне понадобилось время, чтобы понять, как сделать макияж красивым, потому что обычные трюки не работают", - уточнила Grimes.

Как сообщал УНИАН, Grimes подтвердила, что Илон Маск является отцом ее будущего ребенка. Она заявила, что не будет навязывать малышу ни один из гендеров. Девушка хочет, чтобы ее первенец со временем определился сам. До тех пор же будущая мама предпочитает говорить о нем "они". При этом имя для ребенка Клэр Буше уже выбрала, и оно "гениальное", заверила артистка.