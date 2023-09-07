Поклонники бурно отреагировали на ее новый образ.

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой стильной фотосессии, которая не оставила равнодушными ее поклонников. Так, знаменитость позировала для известного глянца Vogue в Португалии.

Артистка надела черный лаконичный костюм из юбки в пол и удлиненного жакета. Однако интересной деталью стал корсет, выполненный из железа. Он повторил грудную клетку Кароль. На нем нет завязок, а есть лишь тонкие цепи, которые певица закрепила сзади.

Волосы она решила распустить, а на лицо нанести легкий макияж, подчеркивающий ее естественную красоту.

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"Песня "One Nation Under Love", написанная Дайан Уоррен, стала символом единства вокруг Украины на мировой арене, как в социальном, так и в политическом плане. В музыкальном смысле это сложная песня, требующая мощного вокала, музыкальной грамотности. Однако для меня это не только интересный творческий опыт, но и возможность говорить с миром об Украине, использовать влияние культурной дипломатии", - сказала Кароль в интервью глянцу.

Как отреагировали пользователи сети

"Самая лучшая"

"Это просто фантастика"

"Тина, мы гордимся твоим талантом и твоей решительностью"

"Наша гордость"

"Что за икона?"

"Богиня музыки"

Напомним, ранее Тина Кароль в облегающих джинсах очаровала своей фигурой.

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