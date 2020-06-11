Известная рэперша Игги Азалия родила первенца

Артистка долго скрывала свою беременность.

30-летняя рэперша Игги Азалия рассказала в Instagram, что родила сына. По ее словам, она долго скрывала эту новость от поклонников, но сейчас уже готова рассказать об этом радостном событии.

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«У меня есть сын. Я ждала удобного случая, чтобы рассказать об этом, но мне кажется, что чем больше проходит времени, тем больше я понимаю, что мне очень хочется поделиться этой важной новостью со всем миром. Я хочу сохранить его жизнь в тайне, но при этом его появление на свет не секрет», — написала звезда.

Ранее УНИАН сообщал, что беременная Аlyosha в обтягивающем платье подчеркнула округлившийся животик.

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